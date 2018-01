Michael Schumacher llega a los 49 años con las mismas dudas sobre su salud

El expiloto de Fórmula Uno Michael Schumacher cumplió este miércoles 3 de enero 49 años, 5 días después de que se cumplan 4 de su accidente en los alpes franceses.

Justamente ese percance lo tiene refugiado en su casa de Gland (Suiza) bajo altos cuidados médicos y un estado de salud incierto.

Es poco lo que se conoce sobre la actualidad física de 'Schumi' quien a diario es cuidado por 15 especialistas lo que le significa gastar 150.000 dólares semanales, según cuenta infobae.com.

Lo único con lo que deben conformarse sus seguidores es con las fotos y videos que se postean en la cuenta Twitter oficial del alemán (@schumacher).

Su hijo, Mick Schumacher, inició una iniciativa llamada #Keepfighting que se dedica a la caridad. Mick también es piloto de carreras y en este momento está en la fómula 3.

'Scumi' tiene el récord de más títulos mundiales de Fórmula Uno (7), además de 91 carreras ganadas, 155 podios y 68 pole position, marca que fue superada recientemente por el británico Lewis Hamilton.

Mira el tweet de la escudería Ferrari por el cumpleaños de Schumacher:

Today Michael turns 49, our thoughts are always with him. #Keepfighting #ForzaMichael pic.twitter.com/vkRLtDPqOD

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 3 de enero de 2018