Andy Murray asegura que jugará menos torneos este año

El exnúmero 1 del tenis mundial Andy Murray, ausente de las canchas desde su eliminación en Wimbledon, explicó este domingo al margen del torneo de Brisbane, el primero de la temporada, que jugará menos para evitar nuevas lesiones.

"Cuando estás mucho tiempo ausente te das cuenta de la suerte que tienes de realizar este oficio. Darse pausas, sobre todo cuando empiezas a envejecer, es muy importante y es algo que voy a aplicarme el tiempo que continúe a jugar", aseguró el tenista escocés.

"No es bueno para el tenis cuando varios de los mejores jugadores están ausentes durante largos periodos", añadió.

Murray regresará a las pistas en Brisbane, aunque hace dos días ya reapareció en un torneo de exhibición en Abu Dabi, jugando y perdiendo un solo set ante el español Roberto Bautista.

"No tengo la impresión de tener muchas fuerzas, pero a principios de 2017 ya me pasaba lo mismo y me dolía todo el cuerpo", declaró el tenista, de 30 años.

"Actualmente, lo único que me preocupa en mi cadera, el resto del cuerpo responde realmente bien", añadió.

Murray aseguró que le encantaría "ser número uno de nuevo, pero ahora, lo único que tengo son ganas de volver a jugar".

"Tengo ganas de sentir de nuevo el placer de jugar. Lo he echado de menos durante estos seis meses de ausencia".