Abogados de Barcelona explican caso Erazo y revelan que es difícil

Los abogados de Barcelona, Alfredo Parra y José Miguel Pérez, explicaron la situación de Frickson Erazo, por qué aún no se lo puede habilitar y cuál es el futuro del caso.

"El contrato se suscribió el último día para la inscricpción en el TMS (Sistema de Correlación de Transferencias de la FIFA), el contrato fue enviado al club brasilero (Atlético Mineiro) para la firma de su presidente. Por temas de huso horario, no nos llegó el mismo día, sino un día tarde. Se lo subió al TMS y el portal de la FIFA indicó que el documento (contrato) estaba fuera de plazo", explicó Pérez en rueda de prensa realizada en el estadio Monumental.

"Por intermedio de la FEF se solicitó (a la FIFA) una revisión al tema. Por lo que la Ecuafútbol envió una carta y recibió la contestación dos o tres días después. Tras la respuesta, Alfredo (Parra) y yo estábamos en Suiza, nos llamaron y nos contactamos con las personas de la Comisión del Estatuto de FIFA y presentamos un recurso de revisión, el mismo que aún no tiene respuesta", continuó el jurista.

Pérez aclaró que aparte de ese recurso también presentaron otro escrito ante la FIFA para que revisen la decisión y aún no tienen respuesta. Se espera que en los próximos días el organismo internacional se pronuncie al respecto. Sin embargo, los legistas no están muy positivos al respecto.

"No voy a mentir, el tema es difícil. Cabe recalcar que la demora en la suscripción del contrato fue porque en las negociaciones conseguimos que no se suscriba una claúsula penal que no era favorable para nosotros", argumentó Pérez.

"Estamos haciendo todo el esfuerzo para que Frickson juegue en el club este año, pero cómo les dije el tema está difícil", sentenció.

De esta manera, el central ecuatoriano podría quedarse sin jugar todo el año, hasta que se abre una nueva ventana de transferencias de la FIFA, en enero próximo.