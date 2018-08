Caso Nahuelpán se decidirá a través de la Comisión Jurídica

"Este es un caso de una obligación vencida que está registrada en FEF y no tiene sentido que vaya a FIFA para que ejecute. Porque la FIFA resuelve conflictos no ejecuta oblgaciones vencidas, es lo debe hacer la Ecuafútbol", afirmó Salazar.

"Solución debe dar el Comité Ejecutivo, no la Comisión Jurídica, la solución no es el punto de vista de las partes", sentenció.

Hay que recordar que Nahuelpán pidió la suspensión del club 'torero' por una deuda de un millón veintinco mil dólares que no se canceló en el tiempo estipulado . Pero la defensa de la institución había planteado una impugnación ante la primera queja formal del futbolista, la misma que no se ha resuelto y de ser favorable a los 'amarillos', no habría suspensión y se ampliaría el tiempo para cancelar dicho monto.