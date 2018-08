Se aprueba nuevo sistema de campeonato con 16 equipos

El torneo ecuatoriano tendrá 16 equipos en la serie A a partir del 2019, así se lo decidió en el Consejo de Presidentes de la Liga Profesional. Sin embargo, esta decisión no fue unánime sino que tuvo opiniones encontradas.

Cinco equipos de la serie A no votaron a favor del nuevo torneo. Delfin, Deportivo Cuenca, El Nacional e Independiente y Macará se abstuvieron. Esto debido a que no están de acuerdo con que no haya descenso y se cambie las reglas de juego cuando hay un campeonato en desarrollo.

“Nos abstuvimos de votar porque creemos que no es conveniente que la Liga Profesional cambie las reglas de juego cuando un campeonato está vigente”, dijo Michel Deller, dirigente de Independiente Del Valle.

"Siempre estas decisiones se deben tomar con estudios jurídicos, con análisis económicos y ver qué realmente tenemos en el futuro del fútbol ecuatoriano para tomar una decisión. Pero entiendo que esto es algo que ya tenían consensuada", añadió Tito Manjarrez, presidente de El Nacional.

La votación quedó con 15 votos a favor de la ampliación, con 3 votando por estudiar más el cambio (propuesta hecha por Barcelona Sporting Club) y 5 abstenciones.

Tras la votación y un receso, el presidente de la Liga Profesional, Miguel Ángel Loor, dio una rueda de prensa para hacer el anuncio final de la decisión y responder preguntas.

"Lo más normal en este tipo de cambios, que no están esperados, es que no todos estén de acuerdo, por eso existe democracia y hay votaciones. Esperamos que todos con el tiempo le cojan el gusto al torneo", afirmó Loor.

El directivo explicó también cómo funcionará el tema del descenso en la primera categoría. "En la serie B, ascenderán 4 a la A, los 2 que les tocaría descender permanecerán con una multa económica y ascenderían 2 de la segunda categoría para completar los 10 equipos", explicó.

"En la serie A, descenderán 2 equipos que volverán a ingresar a la Liga con una multa económica y ascenderán 4 de la B a la A. El primero y segundo no tienen multa, pero el tercero y cuarto si recibirán menos valor.

Sobre el valor de dichas sanciones monetarias, Loor contó: "Debe haber una tabla técnica con variables que logren determinar el monto que deba recibir cada club. Ese estudio se está trealizando y se propondrá a ls clubes en octubre o noviembre y ahí se decidirá cómo será el reparto".

