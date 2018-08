Alfaro Moreno pide que caso Nahuelpán se defina en FIFA

El vicepresidente deportivo de Barcelona Sporting Club, Alfaro Moreno, se refirió al caso Ariel Nahuelpán y cree que el mismo debe resolverse en FIFA.

"Esta administración pretende cumplir a Nahuelpán pero no veo viable y procedente hacerlo vía Federación Ecuatoriana de Fútbol sino a nivel de FIFA. El tema de Nahuelpán es un atraso de nuestra administración en pagos de la compra de su pase, el caso está derivado a FIFA y no es prudente suspender a Barcelona ante la FEF", dijo el directivo en entrevista com radio Redonda tras e l pedido de suspensión hecho por el jugador argentino