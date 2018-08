Gabbarini: "Me gustaría que no nos piten tantos penales en contra"

El arquero de Liga de Quito, Adrián Gabbarini, afirmó en rueda de prensa que a los 'albos' les pitan muchos penales.

"Me gustaría que no nos piten tantos penales en contra, nunca he estado en un equipo al que le hayan pitado tantos penales en contra", dijo Gabbarini.

El portero argenino se enfocó en el próximo rival de Liga de Quito, Deportivo Cali por los octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

"La verdad que es un partido importante para nosotros con un rival sumamente importante, de jerarquía con sus jugadores, un DT con mucha experiencia, acostumbrado a que sus equipos nunca se encuentren desarmados", dijo sobre el elenco colombiano y el entranador Gerardo Pelusso.

"Tiene un DT con experiencia en este tipo de competiciones, así que bueno, sabemos a lo que nos enfrentamos. Sabemos que va a ser un partido muy difícil. Estamos contentos de poder disputar los 8vos de final de la Copa Sudamericana", agregó el guardameta.