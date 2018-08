Delfín e Independiente cerraron con empate su encuentro

Tras el empate 1-1 entre el Delfín e Independiente del Valle en el estadio Jocay de la ciudad de Manta, los directores técnicos de ambos equipos: Fabián Bustos e Ismael Rescalvo, respectivamente; conversaron con la prensa.

Bustos comentó sobre el regreso de Roberto "La Tuka" Ordóñez a las filas "cetáceas" calificando su incorporación como "un refuerzo importante" para el equipo.

"No queremos hacer cosas que no corresponden porque falta bastante torneo. Probablemente ya juegue la próxima semana y no sabemos si sea en reserva", manifestó el estratega.



Por otra parte, el entrenador de Independiente mostró su conformidad con lo logrado en este cotejo: "tenemos que diferenciar el resultado y como terminó el partido. Lo podemos catalogar como un buen punto fuera de casa".



Sobre la expulsión del jugador Juan Pablo Segovia al minuto 76, Rescalvo manifestó: "tuvimos mayor dificultad y el equipo tuvo la entereza para conseguir este resultado".

Luego de este empate, Delfín suma nueve puntos en la tabla de posiciones mientras que los del Valle acumulan cuatro unidades.