Hinchas de Barcelona esperan llegada de cuerpos entre lágrimas y donaciones

Dos banderas grandes de Barcelona Sporting Club reciben a quienes van a la 22 y Huancavilca. Hay pocas personas, pero mucha bulla. Es la música (canciones de barra a favor del cuadro 'amarillo') que sale de un parlante detrás de una de las divisas. En una de las esquinas se encuentra una mesa vestida de blanco con dos mujeres listas para recibir una donación.

El dinero que recojan será destinado para costear el velatorio de los tres jóvenes fallecidos que pertencen a ese sector. Así lo explicó Isaac Preciado, presidente de la asociación "Amigos por Siempre Unidos de la isla San José", nombre que se le atribuye a esta parte del suburbio de Guayaquil, que abarca la calle Huancavilca desde la 11 hasta la 23 y llega hasta Portete.

"Desde las 08H00 hemos recorrido todo nuestro sector y hemos recibido apoyo de la gente como no tiene idea", contó Preciado, quien reveló que hasta ese momento (13H00) ya tenían $300 recopilados. No tienen un monto objetivo, pero la mesa sigue abierta para quienes quieran donar.

Mientras el líder barrial habla, la gente se acumula y una madre interviene. "Mi hijo se salvó porque iba a viajar en ese bus". Ella se refiere a Sebastián, un joven de 18 años que tenía todo listo para viajar, pero un nacido se lo impidió. "Tenía un granito, pero se le infectó y el sábado tenía toda la cara inflamada, por eso no fue", cuenta la madre mientras sus ojos se ponen vidriosos.

"Yo le dije que volvió a nacer", agrega la mujer, quien ya no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo a lado suyo y pensar que otras madres no tienen la misma suerte.

Además de los muertos, otros cinco aficionados que también viven en la zona se encuentran entre los heridos. En total hay 30 seguidores de Barcelona que se identifican como 'los vagos de la 9', agrupación que pertenece a la famosa 'Sur Oscura'.

La nostalgia que se encuentra en ese lugar se traslada a las afueras del estadio Monumental, donde hay cientos de hinchas esperando que sus amigos regresen desde Cuenca para velarlos en la capilla ardiente que preparó Barcelona.

'Margarito' es uno de ellos, un señor alto, sin camiseta y con la gorra de la empresa de seguridad donde trabaja que primero pregunta: "¿Son de farándula o noticias de verdad?". Sus gafas negras impiden ver su mirada, pero su voz denota la tristeza y sorpresa que siente tras perder a quiénes considera familia.

"Yo viajo con la barra de Barcelona desde los 10 años, para mí ellos son más que mi familia, son mis hermanos de sangre", dice este aficionado que incluso hace un mea culpa sobre la elección del transporte.

"A veces nosotros, por ahorrarnos dinero, contratamos buses que no conocen la carretera y nos cobran más barato, pero nadie sabe lo que va a pasar", agrega el aficionado.

Él también iba a viajar, pero trabajó todo el fin de semana dando seguridad en un evento en la ciudad de Guayaquil. Incluso uno de sus compañeros dejó botado el puesto por irse a apoyar a los 'toreros'. Se trata de Miguel Lozano, más conocido como 'ficha', uno de los 12 fallecidos en el accidente de la vía Cuenca-Molleturo.

Para el hincha, esperar a sus 'hermanos' es más importante que trabajar. "A mí no me importa, si me botan, me botan. Voy a seguir faltando hasta el día que los entierren", afirma y asegura que no es el único que no fue a laborar. Incluso miembros de la Sur Oscura Quito se hicieron presentes en las afueras del escenario deportivo. Se espera que durante el día lleguen también desde Manta y otras partes del Ecuador.

'Margarito' calcula que más de dos mil personas de la barra estarán en la capilla ardiente y amenaza que si no la abren hoy podría haber desmanes. Sin embargo, el club ya anunció que alrededor de las 6 de la tarde los cuerpos salieron, junto al presidente José Francisco Cevallos, desde Cuenca y se espera que lleguen después de las 9 de la noche al Monumental para iniciar la velación.

Mientras eso pasa, los seguidores 'amarillos' continúan llegando al estadio. Todos con sus camisetas de Barcelona, en memoria de sus compañeros, sus hermanos, esos con los que alentaban todos los domingos desde las gradas y ahora los tendrán que acompañar desde otro lugar.

Mira la caravan que se lleva a cabo y la entrevista completa a Isaac Preciado: