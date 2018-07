Barcelona aparece entre los equipos con más seguidores en el mundo

La empresa internacional Result Sports hizo un ranking de los 198 equipos con más seguidores en redes sociales a nivel mundial.

En dicho listado, Barcelona Sporting Club aparece en el puesto 52 con un total de 5 millones 299 mil 929. La mayor cantidad de sus aficionados se encuentra en Facebook (más de 3 millones), seguido por Twitter (más de 1 millón).

Los 'amarillos' son el único equipo ecuatoriano que aparece en la lista.

El primer lugar de esta clasificación es para Real Madrid con 234,001,839 seguidores, seguido por el FC Barcelona y el Manchester United.

Mira el ranking: