Erick Sarango llega al país con medallas y enaltece la tricolor

El ciclista ecuatoriano Erick Sarango, llegó este lunes 23 de julio al país con dos medallas: una de oro y otra de plata, obtenidas en el Campeonato Mundial París 2018, auspiciado por la Organización Deportiva Internacional para atletas con discapacidad intelectual (INAS, por sus siglas en inglés).

De 22 años, el deportista fue recibido en la ciudad de Quito por su familia y amigos, quienes siguieron su participación en el torneo a través de internet.

"Al verlos casi se me salen las lágrimas, me puse un poco triste. Es la primera vez que traigo estas medallas", dijo el ciclista.

Sarango obtuvo la presea dorada al culminar los 60 kilómetros con un tiempo de una hora, 59 minutos y 22 segundos, desplazando al anterior campeón, el belga Lars De Jonc.

Desde que arrancó la carrera el tricolor buscó la punta para tener ventaja sobre el grupo de ciclistas.

"Yo fui el único que no tenía equipo, entonces me fui solo, me cuidé, me puse adelante", recordó emocionado.

La medalla plateada la obtuvo en los 10 kilómetros con una marca de 13 minutos, 24 segundos y 56 milésimas, superado por De Jonc.

El flamante campeón indicó que tuvo que competir con una bicicleta que no era la suya: "Me la prestaron porque la mía está dañada", dijo, antes de revelar que sus entrenamientos son financiados por su padres y que la ayuda estatal ha sido poca.

Sarango está a punto de completar su educación secundaria y confiesa que su sueño es convertirse en bombero, seguir con los entrenamientos y participar en competencias internacionales del INAS.

A lo largo de su carrera deportiva ha obtenido más de 100 medallas en los ámbitos nacional e internacional y en Atenas 2011 logró sus primeras preseas de plata y bronce.

Después de París, Sarango espera integrar un equipo de ciclismo para competir el próximo octubre en la Vuelta Ciclística al Ecuador, la competencia más importante en el país.