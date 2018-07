Jacob Murillo suena como reemplazante de Ayrton Preciado en Emelec

El ecuatoriano Jacob Murillo es uno de los nombres que suena para reemplazar a Ayrton Preciado, quién fue comprado por Santos Laguna de México.

Así lo informó el programa 'Mundo Deportivo' de radio Cobertura 104.1 FM. Sin embargo, el periodista Álvaro Riera Carbo asegura que le consultó a miembros de la dirigencia de Estudiante de la Plata, club al que pertenece Murillo, y ellos no han recibido ninguna oferta por él.

El volante nacional no tuvo mucha participación en Argentina en el primer semestre por lo que su salida no sería tan lejana. Pero por ahora no ha habido ninguna voz oficial que confirme esta transacción.

