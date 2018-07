Darío Aimar: "Antes de viajar jugué y me sentí bien"

El jugador de Barcelona Darío Aimar habló por primera vez con los medios tras la noticia de su lesión y explicó por qué no se había descubierto ates.

"Son pocos los futbolistas que han jugado con los ligamentos rotos, yo me sentía bien, jugaba, antes de viajar jugué y me sentí bien. Debo recordarles que antes me habían operado de los meniscos, son lesiones diferentes", dijo Aimar antes los medios de comunicación presentes.

"Siempre va a molestar que te pase algo así", agregó el futbolista quien aseguró ya estar más tranquilo.

"Me encuentro tranquilo, sé que son cosas que pasan y a las que nos arriesgamos los futbolistas. Es importante el respaldo de la familia, compañeros, cuerpo técnico e hinchas", añadió.

Sobre la operación, el defensor reconoció que aún no hay fecha. "Estamos coordinando cuando sería (la operación), entre más pronto mejor porque me recupero más rápido"