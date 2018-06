Alemán explica el porqué dejó de entrenar con Barcelona

El ecuatoriano Cristhian Alemán explicó este viernes 8 de junio del 2018 el porqué dejó de ir a entrenar con Barcelona tras haberse unido a las prácticas el pasado martes 5 de junio.

"Personas desconocedoras del tema que escriben incoherencias les aclaro: No volví a entrenar con Barcelona por la razón de que Estudiantes de la Plata no me lo permite porque aún tengo contrato vigente con el club", explicó el jugador en su cuenta oficial de Twitter (@Chris_Aleman_A).

Esto se dio luego de que el entrenador Guillermo Almada dijera en rueda de prensa que el volante solo había ido a entrenar un día y no había regresado.

Alemán tiene contrato con el elenco argentino hasta el 30 de junio. Por lo que el cuadro 'amarillo' tuvo que pedir permiso al conjunto 'pincharrata', el mismo que ya fue concedido y el futbolista nacional regresará a las prácticas la próxima semana. Así lo informó el periodista Christian Carrasco.