FEF abre expedientes a Banguera y Caicedo por gestos

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a través de su Comisión de Disciplina, abrió expedientes a los jugadores de Barcelona Máximo Banguera y Béder Caicedo por los gestos obscenos hechos en el clásico del astillero.

Ambos futbolistas fueron citados para rindar su versión este viernes 8 de junio del 2018 a las 13:30 y 14:00. Así lo anunció el abogado del club amarillo que se mostró en desacuerdo con esta decisión.

"Se dejan guiar por imágenes que han salido en los periódicos y en las redes sociales. Ya voy para 3 años aquí y no me sorprenden ciertas cosas, ya sabía qué iba a suceder en torno a las pruebas que se han presentado", dijo Reinoso ante los medios de comunicación.

"Yo les pedí que me enseñen la carta de certificación del video de Gol TV, me dijeron que no lo tenían y que igual ellos pueden utilizar otros medios probatorios. Por eso digo que para ciertas acciones se maneja de una manera y para ciertas acciones de otra", agregó el jurista.

Hay que recordar que tras el compromiso no se sancionó a los futbolistas debido a que el informe arbitral no mencionaba nada sobre el hecho. Por eso es que la apertura del expediente se da tras tomar videos de las acciones.