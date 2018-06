Emelec: $300 de multa y caso omiso a la pelea en la hinchada

Este martes 5 de junio del 2018, la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) resolvió no sancionar al Club Sport Emelec por la gresca que fue registrada en imágenes en la parte baja del estadio Capwell durante el último partido contra Técnico Universitario

Mientras se disputaba el cotejo, hubo que paralizar el juego para que se controlen las accidones en dicha localidad. Cabe recalcar que la platea alta del estadio estaba vacía producto de otra sanción anterior.

Aunque este evento no fue reconocido por la entidad regidora del fútbol nacional, la FEF sí penalizó a los eléctricos con una multa de 300 dólares. Doscientos por ingreso indebido al terreno de juego y cien dólares más por no entregar el informe de taquilla al comisario del juego.

Hinchas y dirigentes de otros equipos piden mayor drasticidad en peleas repetitivas y una revisión en el reglamento para que en la próxima temporada se endurezcan las sanciones.

Emelec multado por no entregar informe de taquilla y por ingreso indebido al campo, dos cosas que ya son una constante, aparte no hubo sanción ni nada por la pelea en la general, otra cosa que ya se hizo costumbre. ¿Hasta cuándo?

La verdad me apena siendo hincha del club, me gustaría de verdad que impongan una sanción más fuerte a Emelec, se necesita la unión de todos para erradicar a malos hinchas. YA NO MAS ENCUBRIMIENTO

— Santiago Gutiérrez (@Santy1626) 6 de junio de 2018