Viceministro del deporte: "Llevamos calidad y no cantidad" a los Suramericanos

Ecuador está tratando de optimizar el aporte estatal al deporte. De eso está encargado el Ministerio del Deporte, creado en febrero del 2007, que a su vez instaló el Plan de Alto Rendimiento, un proyecto por el que, a través de categorías, se apoya a los deportistas nacionales.

Dicho plan inició en 2013 y tiene como objetivo crear deportistas de alto rendimiento, que solo tengan que enfocarse en el entrenamiento para representar al país en el escenario internacional. Con el pasar del tiempo, el programa fue sufriendo cambios de reglas, normativas, integrantes, que obligó a las autoridades a relanzarlo a principios de año con nuevas metodologías de seguimiento para los atletas.

Así lo explica Roberto Ibáñez, viceministro del Deporte, quien fue medallista panamericano 2007 en judo por el país, y también fue entrenador del equipo nacional que logró tres medallas en los Panamericanos 2015, entre otros logros deportivos. Ibáñez se autodenomina como alguien que ha estado "inmerso en el sector deportivo toda su vida, desde que tiene uso de razón". A él se lo escucha firme, seguro de lo que argumenta en el diálogo telefónico que mantiene con ecuavisa.com.

"Te puedo hablar del Plan de Alto Rendimiento, porque lo pude vivir en carne propia como entrenador en 2013. Uno de los problemas que tenía es que cambiaban los sistemas de evaluación cada año. Eso afectaba las planificaciones de los entrenadores y las federaciones por deporte porque cada año cambiaba el método de ingreso al plan", cuenta. El funcionario agrega que dentro de esos cambios constantes estaban los criterios de evaluación y categorización de cada deportista.

"El deportista que ingresaba al Plan se quedaba todo un año dentro del mismo; independientemente que suba o baje su rendimiento no se lo podía recategorizar para subir, bajar o salir del plan(...). Entonces no había un seguimiento y control. Los entrenadores tampoco podían exigir ni tampoco se les podía exigir porque así los deportistas bajaran su rendimiento, el plan se iba a mantener un año para ellos", enfatiza.

Ibañez recuerda a 16 deportistas que estuvieron dentro del plan en el pasado y ya ni siquieran practican el deporte debido a que no se utilizaban recursos de manera adecuada. Ahora es diferente: los atletas son evaluados por resultados basados en sus propias proyecciones anuales. Es decir, cada entrenador presenta los objetivos fundamentales del año del deportista y el cumplimiento total, parcial o el no cumplimiento de los mismos determinará, bajo una análisis, la recategorización (para subir o bajar) del atleta o la salida del mismo del plan.

"Cuando he podido conversar con deportistas como Doménica Azuero, Lenín Preciado, Freddy Figueroa, Alexandra Escobar, ellos dicen que el plan los ha motivado a no bajar los brazos, a mantenerse en un buen nivel todo el año porque sino no van a poder estar en un mejor escalafón", enfatiza Ibáñez.

La participación de la delegación ecuatoriana en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 le está dando la razón al viceministro. A pesar de ser la novena delegación en cuanto a cantidad de participantes- 233 atletas-, se ubica en sexta posición del medallero general con 77 preseas en total (23 de oro, 14 de plata y 40 de bronce). Aún faltan 2 días de competición y el país ya superó la marca de 73 medallas logradas en Santiago de Chile 2014, el objetivo que se habían planteado.

"Lo que se trabajó este año con el Plan de Alto Rendimiento a través del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) es apuntar hoy en deportistas que van por un podio en estos Juegos (Suramericanos), es decir estamos llevando calidad y no cantidad", decía Ibáñez ante del inicio de Cochabamba 2018.

Dos polémicas en la sombra

Pero no todo ha resultado exitoso. Hay dos temas que han causado comentarios y especulaciones alrededor del ministerio: la salida de la golfista Daniela Darquea del plan y su fusión con el Ministerio de Educación.

Darquea fue expulsada debido a que no participó en estos Juegos Suramericanos por participar en el US Open de golf, uno de los cuatro torneos de Grand Slam del deporte. En este caso, Ibáñez mantuvo y reiteró la posición del Ministerio del Deporte: la quiteña no cumplió con un acuerdo firmado.

"Daniela se había comprometido, junto con sus entrenadores, a participar en el único evento que le pedíamos (Suramericanos 2018) para estar en el Plan de Alto Rendimiento porque a ella se la apoya con 10 eventos profesionales que tiene planificados para el año. Ellos no contaban con esta clasificación y se logró. Ella escoge ir al US Open, pero lamentablemente eso termina siendo un incumplimiento al compromiso que hicieron", explica el funcionario.

No obstante, la puerta no está cerrada para la golfista. "Lo que se ha decidido es que la vamos a seguir apoyando con los 10 eventos que ella tiene planificado este año, entonces Daniela no debe preocuparse porque va a seguir contando con el recurso del Ministerio del Deporte, más bien en lo que si debemos hacer hincapié es que tenemos un reglamento que tiene que cumplirse porque no solo estamos viendo a Daniela, hay 264 deportistas más dentro de este plan que tienen que ver que hay un reglamento que deben de cumplir", recalca Ibáñez.

Cuando se toca el tema de la fusión, el judoca reconoce su preocupación. Fue deportista y entrenador, vivió todos los cambios de la administración deportiva y su mayor miedo es que el deporte pierda fuerza al no tener su propio ministerio.

"Al principio era un poco preocupante porque ya hemos pasado por esto, ya estuvimos adscritos al Ministerio de Educación, ya fuimos en algún momento una secretaría y lo que se ha avanzado en los últimos años, como ministerio, ha sido muy positivo (...). Es preocupante porque no queremos que el sector que tanto amamos, que es el sector deportivo, se vea afectado", argumenta el viceministro.

Sin embargo, luego muestra esperanza y confianza en el futuro del deporte (que será una secretaría nacional) debido a la promesa del presidente Lenín Moreno de mantener el aporte y la importancia al área deportiva. Ibáñez solo espera dejar las bases fuertes para que el desarrollo deportivo continúe, para que en algún momento Ecuador sea de los mejores de América.