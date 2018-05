Abogado de Barcelona: "No creo que pase a mayores"

El abogado de Barcelona, Jorge Reinoso, aseguró que el caso de Máximo Banguera y Béder Caicedo no debería pasar a mayores ya que ha sucedido antes y el informe del árbitro no menciona nada al respecto.

"Es un momento efusivo del gol, es algo que no compartimos con la reacción de Béder y ya lo hemos conversado a la interna. No creo que pase a mayores. He escuchado que se rasgan las vestiduras, pero por qué ves la cosa distinta cuando estás al frente", dijo Reinoso en entrevista con radio CRE Satelital.

"En el informe del árbitro no hay mayores novedades, se habla de invasión de cancha y veremos cómo lo toma la Comisión Disciplinaria (de la Federación Ecuatoriana de Fútbol). El informe del Comisario se abrirá previo al inicio de comenzar la sesión (de la comisión este martes 29 de mayo del 2018 en la FEF)", agregó el abogado.

El jurista aclaró que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) podría actuar de oficio, que significa basarse en los videos de televisión aunque no se detalle el hecho en el informe arbitra, pero que no lo cree justo.

"En teoría podría actuarse de oficio, la Comisión Disciplinaria lo puede hacer, pero así hay un montón de casos como el que acabo de mencionar, eso está a vista y paciencia que (Hernán) Barcos saltaba e incitaba a nuestros jugadores", recordó Reinoso.

"Cuando es Barcelona quieren actuar de oficio y cuando son otros clubes se hacen los que no pasa nada, y ahí no sirve el video. Hay que medir las cosas con igualdad para todos. Esperemos que no se cometa algún tipo de situación que nos perjudique. Como siempre he dicho, el papel aguanta todo", sentenció el legista.

Hay que recordar que Caicedo y Banguera pueden ser sancionados por los gestos que hicieron tras el gol de Erick Castillo en el clásico del astillero.