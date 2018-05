Almada: 'Ponce es un buen árbitro pero se equivocó muchísimo'

El entrenador de Barcelona Sporting Club (BSC) se refirió a su expulsión del campo de juego en el Clásico del Astillero disputado este domingo 27 mayo del 2018 y argumentó que Omar Ponce, árbitro del cotejo, cometió muchos errores: "Ponce es un árbitro de categoría, para mí el mejor del país, pero hoy se equivocó en muchísimos aspectos del partido".

"En el primer tiempo lo hicimos muy bien pero después que empatamos, perdimos la posesión del balón, es un resultado justo pero queríamos ganar", argumentó Almada.

Enfatizó la crítica en el arbitraje manifestando que: "hubo jugadas claras a favor nuestro y no fueron cobradas, me molestan las injusticias y me rebelo ante esas cosas".

Finalmente, el uruguayo expresó su satisfacción por el gol anotado por Erick Castillo al último minuto: "seguramente recuperaremos a Nahuelpán y Dinenno para la próxima fecha, es lindo tener varias posibilidades pero repito, Erick lo hizo bien”.