Alfredo Arias: "La explicación está en cosas que no se ven"

El entrenador de Emelec, Alfredo Arias, volvió a hablar sobre los problemas que tiene Emelec y el por qué no se dan los resultados.

"No es lo que se ve en la cancha o en los entrenamientos de lunes a viernes, la explicación está en cosas que no se ven, hay cosas que yo no puedo aceptar, hay cosas que se aceptan y otras no", dijo Arias en su arribo con el club a Guayaquil tras la drrota 2-0 ante Flamengo.

"El profesionalismo no sólo es jugar y salir campeón, Emelec merece más", agregó el técnico uruguayo.

Sin embargo, Arias recordó que su renuncia se da porque cree que los futbolistas necesitan un cambio de mando. "Renuncio porque quiero mucho a esta institución, y si veo que puedo dar una mano al club, lo haré, estamos cansados pero hay que jugar en Quito", explicó sobre su presencia en el duelo ante Independiente.

"Emelec me ha dado todo, el que tenía que irse era yo, para que venga otro con otro mensaje y pida otras cosas y seguramente se las darán", añadió el adiestrador.