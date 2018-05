Exfigura de Manchester United alaba a Antonio Valencia

El ecuatoriano Antonio Valencia volvió a recibir elogios en Inglaterra, esta vez por una exfigura del Manchester United, Gary Neville.

"Yo pienso que Antonio Valencia lo ha hecho brillantemente para ser honesto. Y más que reemplazarme, él ha sido una estrella por 3 años", escribió el exlateral inglés en su cuenta oficial de Twitter (@GNev2).

Esto se dio luego de que un usuario de esa red social (@inaminute23) e hincha del United asegurara que las grandes figuras del equipo nunca fueron reemplazadas. Como por ejemplo Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Carrick, entre otros.

El 'Toño' ya ha sido valorado por otros exfutbolistas del equipo inglés como Rio Ferdinand, por el actual entrenador de los 'diablos rojos', Jose Mourinho, entre otros personajes.

Hay que recordar que Valencia llegó al equipo de Manchester en 2009 como alero por derecha, pero años después ocupó el puesto de lateral que mantiene hasta ahora.

Mira el tweet de Neville y el de @inaminute23:

I think @anto_v25 has done brilliantly to be honest and more than replaced me.. he’s been a star for 3 years. https://t.co/70D31Bsvbm

— Gary Neville (@GNev2) 14 de mayo de 2018