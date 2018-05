Cuentas: "Yo no iba a ser el representante de BSC, era otra persona”

El vicepresidente financiero de Barcelona, Juan Alfredo Cuentas, aclaró en diálogo con la prensa que él no iba a ser ni tampoco será el representante de Barcelona en el directorio de la Liga Profesional.

"Tuve que postularme cuando ya se habían cabildado para tratar de cambiar la votación. Yo no iba a ser el representante de BSC, era otra persona", dijo Cuentas.

"Yo no he aceptado ni voy a aceptar. Yo no quería ser partícipe de La Liga, quería asesorar y ayudar, no puedo ser partícipe del Directorio por mis actividades personales y sobre todo por el tiempo que le dedico a Barcelona", agregó el directivo.

Cuentas recordó que él ha sido uno de los dirigentes que desde el inicio impulsó la Liga Profesional y que incluso es el único que tiene un juicio en contra (por derechos de televisión). Además , reveló que él pudo ser el presidente de la Liga.

"En un momento me dijeron que presida la Liga Profesional pero dije que no porque tengo el proyecto de Barcelona", indicó.