Oswaldo Minda explicó por qué no le dio la mano a Hernán Barcos

El jugador de Barcelona Oswaldo Minda explicó, a través de una entrevista, por qué no le dio la mano a Hernán Barcos en la previa del partido ante Liga de Quito.

"A mí me han enseñado en casa que el respeto se lo tiene que ganar, el respeto no se lo exige, entonces si no respetas a tus rivales desde un principio diciendo todo lo que dices, si no respetas a una institución entonces qué respeto puedes exigir después", dijo el volante en entrevista con Estadio.ec.

"Si veo que no respeta a mis compañeros, a mi equipo, yo no lo voy a respetar, es un tema personal, yo no hago las cosas ni para agradarle a alguien ni porque quiero humillarlo", enfatizó el mediocampista ecuatoriano.

Minda cree que el 'Pirata' está "sumamente cambiado porque él no era así" y aclaró que estas actitudes no esconden que es un gran futbolista.

"Nadie está desconociendo que es un gran jugador, realmente es un gran jugador de fútbol, pero debería dedicarse más a jugar a la pelota", argumentó.

"Él no necesita de esas cosas para demostrar que es un buen jugador de fútbol, a los rivales siempre hay que respetarlos y él nunca nos ha respetado desde que llegó a este país", sentenció.

Además, el futbolista nacional puso un tweet sobre el respeto que se entiende es dedicado para el atacante argentino.

Mira el mensaje: