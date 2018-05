A Barcos no le dan la mano y luego dedica el triunfo a Álvez

El argentino Hernán Barcos fue una de las figuras del partido Barcelona-Liga de Quito, pero no por lo que hizo dentro del campo sino fuera del mismo.

Primero fue víctima de una descortesía por parte de Oswaldo Minda quién no le quiso dar la mano en el saludo inicial de ambos equipos. Pero post partido se desquitó al dedicar el triunfo a Jonatan Álvez, exBarcelona quién le había mandado un mensaje previo al duelo.

"Como no juega ha de estar pensando en Liga y en mí, entonces ha de ser difil para él entender todas estas situaciones. Una de las cosas que me caracteriza es que soy humilde y por eso la gente de Liga me quiere", dijo el atacante tras el triunfo en el estadio Monumental.

El 'Pirata' solo jugó 13 minutos del compromiso ya que salió lesionado y fue reemplazado por Juan Luis Anangonó, quién hizo el gol del triunfo 'albo'.

Mira los videos: