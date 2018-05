Liga Profesional inicia con posible salida de Barcelona

La Liga Profesional del Fútbol Ecuatoriano inicia con polémica tras la elección de su directorio. Es que en el mismo, no hay ningún representante de Barcelona Sporting Club, lo que causó molestia en su presidente José Francisco Cevallos.

"Era la ratificación de lo que se había acordado en Madrid, no estamos llorando, ni quejándonos", dijo Cevallos tras salir de la reunión que se llevaba a cabo en las instalaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en Guayaquil.

"Volvemos a las viejas prácticas del cabildeo, de las negociaciones previas a una elección y así no vamos a cambiar al fútbol ecuatoriano. Me parece de lo más falta de respeto de lo ético y moral. Pienso que no se ha respetado la palabra y compromiso", enfatizó el directivo 'amarillo'.

Así mismo ya se había hablado quiénes conformarían el directorio, que permanece por 2 años, y en el mismo si aparecía un representante 'torero', algo que cambió. Lo que provocó el enojo de Cevallos quién ya anunció la desafiliación de la institución guayaquileña de la naciente Liga Profesional.

"He pedido a la parte judirica de Barcelona que elabore un escrito desafilándonos de la liga profesional, al no tener representabilidad institucional en el mismo. Lo que mal comienza, mal termina", puso el directivo en su cuenta oficial de Twitter.

El directorio elegido en la primera asamblea de la LP, realizada este jueves 3 de mayo del 2018, es el siguiente:

Presidente- Miguel Ángel Loor

Director Ejecutivo- Luis Manfredi

Vocales Serie A- Esteban Paz (LDU)- Santiago Morales (IDV)- Raúl Gómez (EME)- Galo Cárdenas (D.CUE)

Vocales Serie B- Jaime Estrada (MAN)- Fabián Aguilar (FA)- Roberto Rodríguez (LP)

Mira el tweet de Cevallos: