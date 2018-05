Alfredo Arias: "Me causa mucho fastidio, por no decir otra palabra"

El entrenador de Emelec Alfredo Arias no ocultó su molestia por la sanción que se le impuso a un sector del estadio George Capwell por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)

"Preferiría no opinar de eso pero sí me causa mucho, mucho, mucho fastidio, por no decir otra palabra. Es una hinchada que alienta todo el partido, que ha sido la primera que ha puesto a nivel mundial el estadio sin vallas ni vidrios, que lleve ya tantos partidos desde que se inauguró y que siempre se comporte bien", dijo Arias ante los medios de comunicación.

"Me produce mucho fastidio que por una pelea, que lógicamente es grave y seguramente las autoridades deben tomar las medidas, pero se castiga a una hinchada que la gran mayoría ha dado muestras que se comporta siempre bien", agregó el técnico uruguayo.