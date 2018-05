Pablo Repetto explica enfrentamiento con Guillermo Almada

El entrenador de Liga de Quito, Pablo Repetto, reveló el motivo de la pelea que tuvo con el técnico de Barcelona, Guillermo Almada.

"En la adrenalina no me pareció correcto, pensé que venía a saludar (Almada) y vino a increpar a mi preparador físico. Yo como entrenador y en mi casa, no voy a permitir que vengan a mi banco a increparme", dijo Repetto en la rueda de prensa posterior al triunfo de los 'albos' 2-1 sobre los 'amarillos'.

"Tampoco voy a entrar en detalles, tengo un gran respeto por Almada y lo conozco muy bien, no es mi amigo pero tengo una amistad y es un compatriota", agregó el DT uruguayo.

Es que tras el final del encuentro, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el adiestrador 'torero' se acercó hacia el lado local y gritó cosas. Ante esa situación, el entrenador 'azucena' corrió a increpar a Almada y se armó una pequeña trifulca. Repetto aseguró que su compatriota va a darse cuenta que se equivocó.

"Él si piensa se dará cuenta que no hizo lo correcto, lo entiendo, porque ellos perdieron el invicto y a cualquiera le puede pasar. No hay ningún problema, yo lo respeto mucho como quiero que él lo haga", sentenció.

Mira el video del tenso momento: