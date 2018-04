Jugador de Gualaceo se desmaya en partido ante Fuerza Amarilla

El partido entre Fuerza Amarilla y Gualaceo, que temrinó 1-0 a favor de los machaleños, tuvo un momento de tensión cuando Pedro Romo se desmayó en el campo de juego.

Es que durante el compromiso, disputado en el estadio Nueve de Mayo, el futbolista del equipo azuayo se desplomó y no fue atendido hasta 15 minutos después. Esto debido a que no había una ambulancia en el escenario deportivo.

Incluso, Romo sufrió una convulsión por el golpe que se dio en la cabeza. Un carro particular tuvo que entrar para ayudar al jugador hasta que llegará la ambulancia pedida al ECU 911.

La directiva del Gualaceo anunció que pondrá un reclamo formal ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por este incidente.

Mira imágenes y video del momento:

¡DE NO CREER!



El jugador del @GualaceoSC Pedro Romo salió lesionado en el compromiso @FuerzAmarillaSC , no había ambulancia y un carro particular tuvo que ingresar para trasladar al jugador a un centro de atención médica#SomosFútbol550



: @HjalmarDEPORTES pic.twitter.com/Yth4Uqy77p

— fútbolenla550 (@futbolenla550) 25 de abril de 2018