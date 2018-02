Adolfo Muñoz es pretendido por un equipo de la MLS

El ecuatoriano Adolfo Muñoz tendría la oportunidad de fichar por un equipo de la MLS, así lo anunció la cadena internacional Univisión.

El joven de 20 años fue uno de los futbolistas destacados de los 'puros criollos' la temporada pasada. Por eso el Columbus Crew de Estados Unidos, se habría dijado en él, según la fuente antes mencionada.

Ante esto, el presidente de El Nacional, Tito Manjarrez, aseguró que no le ha llegado ninguna propuesta formal por Muñoz.

"No existe nada oficial por Adolfo Muñoz, la otra semana me dijeron que van a enviar una propuesta oficial, pero de eso no hay nada", dijo Manjarrez en entrevista con radio La Red.

La oferta sería de un millón de dólares por el 70% del pase del delantero nacional.