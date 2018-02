Luis Muentes anuncia que árbitros se paralizarán sino se cumple con pagos pendientes

El presidente de la agremiación de árbitros de Ecuador, Luis Muentes, anunció que los jueces nacionales no pitarán en la primera fecha del campeonato ecuatoriano 2018 si es que no se les cancela lo adeudado.

"La Federación Ecuatoriana de Fütbol (FEF) puede designar los jueces, pero nuestra decisión es gremial. Sería penoso que el Campeonato tenga una nueva paralización", dijo Muentes en entrevista en la radio Redonda.

"No podemos esperar más. Si no se nos cancela, no vamos a dirigir", enfatizó.

El dirigente gremial además reveló que la Ecuafútbol no cumplido con los plazos de pago acordados el año pasado.

“Hubo un compromiso de la FEF de pagar a los árbitros el 6 de enero y no se nos cumplió. Ahora nos dicen que no se va a cumplir mañana tampoco", explicó.

Hay que recordar que los jueces ecuatorianos llegaron a un acuerdo con al Federación para pitar las finales del torneo pasado por esta misma deuda, que aún se mantiene.

Según Muentes, la deuda asciende a más de 300.000 dólares.