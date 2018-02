Dirigentes de clubes nacionales anunciaron la suspensión del campeonato

Los directivos de los clubes de la Serie A y B anunciaron que queda suspendida de manera indefinida el inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol.

De acuerdo a lo decidido en la reunión de los clubes del fútbol ecuatoriano, no se jugará el torneo "mientras no sea televisado por quien en su momento tenga adjudicado el contrato de sesión de derechos". También señalaron que no se permitirá "injerencia política".



Los dirigentes de los clubes ecuatorianos fueron muy claros.

1. NO a la injerencia política.

2. Postergado el inicio del campeonato.

3. Total respaldo al contrato con GolTV.

4. Luz verde a la Liga de Fútbol Profesional.

5. Total rechazo a los insultos contra dirigentes. — Alfredo Pinoargote Quiroz (@alfredjoe80) 1 de febrero de 2018

Además, se hizo público el nacimiento jurídico de la Liga de Fútbol Profesional que en su momento será la encargada de la organización y control del torneo de forma independiente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).