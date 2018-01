Emilio Gómez es baja en Ecuador para Copa Davis

El tenista ecuatoriano Emilio Gómez anunció su baja en el combinado ‘tricolor’ que enfrentará a Chile en la primera ronda del Grupo I de la Zona Americana de Copa Davis.

Gómez indicó que su decisión obedece a problemas físicos. “Me tomó un tiempo asimilarla porque todavía no estaba cien por ciento convencido de lo que iba a hacer, sin duda es una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero todavía no estoy completamente recuperado para jugar una serie de Copa Davis”.

“No puedo cometer el mismo error del año pasado de meterme a jugar lesionado contra Brasil, eso al final me pasó factura y estuve casi un año sin jugar, esa es la razón principal", agregó el tenista ‘tricolor’.

El guayaquileño manifestó que le comunicó su decisión a Raúl Viver, capitán del equipo ecuatoriano de Copa Davis, quien deberá ahora buscar su reemplazo antes de la serie que se disputará entre el 2 y 4 de febrero en territorio chileno.

Cabe recordar que la baja de Gómez es la segunda que sufre el equipo ecuatoriano. La primera fue la del manabita Gonzalo Escobar.