Vucetich habla de la ‘Tricolor’ y dice que es una posibilidad

El entrenador mexicano Víctor Manuel Vucetich se refirió a la selección ecuatoriana de fútbol y dijo que asumir el cargo es una posibilidad pero que no ha tomado ninguna decisión al respecto.

“Eso no es nada concreto, es una posibilidad y desde luego que suene mi nombre habla que reúnes ciertos logros, ciertos méritos para ser considerado, desde ese punto de vista siempre es positivo”, dijo en entrevista con el portal mexicano Medio Tiempo.

“Sí he recibido algunas ofertas, pero no he tomado ninguna decisión de nada; son ofertas vigentes, hay opciones, pero hay que ver si vale la pena por todo lo que involucra”, agregó.

Vucetich, de 62 años, es una de las opciones que maneja la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para que asuma el control del combinado ‘tricolor’.