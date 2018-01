Jorge Luis Pinto es otro de los candidatos para dirigir la 'Tricolor'

El entrenador Jorge Luis Pinto reconoció que es uno de los candidatos a dirigir la selección ecuatoriana, pero que no quiere hablar del tema por ahora.

"Yo no me quiero adelantar a nada, sé que me tienen allá como uno de los candidatos, pero de ahí para delante no quisiera opinar más hasta que el Comité Ejecutivo tome la determinación que ellos quieran", dijo pinto en entrevista con SúperK-800.

El colombiano sería uno de los tres finalistas que escogió la Comisión de Selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Otro que ha sonado con fuerza es el argentino Gerardo Martino, quién incluso se refirió a la posibilidad de ser el nuevo DT de la 'Tri'.

La FEF quiere definir el nuevo adiestrador para mediados de febrero para que ya en marzo, que hay fecha FIFA, el técnico elegido comience a trabajar.