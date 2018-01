Álex Aguinaga: "Me dijeron que en estos días me llamarían (desde la FEF)"

El exjugador Álex Aguinaga habló sobre la posibilidad de ser asistente técnico de Ricardo La Volpe en la selección ecuatoriana e incluso afirmó que ya lo contactaron.

"Hace 2 días Carlos Villacís le pidió a Pedro Mauricio Muñoz (coordinador de la FEF) que me contactara y me dijo que en estos días me llamaría", afirmó Aguinaga en entrevista con radio Área Deportiva.

"El deseo de siempre ayudar, de siempre colaborar, siempre va a estar. Primero hay que sentarse a esperar la llamada del ingeniero Villacís para ver los puntos a tratar", añadió el también entrenador.

El 'Güero' dio su opinión sobre el entrenador La Volpe a quién acompañaría en la dirección técnica.

"Ha ido madurando y mejorando el tema del trato con el jugador, porque en un inicio Ricardo era muy intenso, se habla de que era irascible y se enojaba fácilmente", explicó Aguinaga quién también mandó un mensaje a los seleccionados 'tricolores'.

"Lo más importante es que los jugadores sepan que no van de vacaciones, esa semana y media es para meterse en el trabajo de la Selección. Luego tendrán tiempo para estar con su familia y distenderse", enfatizó.