Francisco Silva: "No me arrepiento de nada de lo que hice"

El defensor Francisco Silva habló por primera vez tras su conflicto con Delfín, equipo que reclama su presencia en los entrenamientos ya que aseguran que sigue siendo jugador del club. Algo que el futbolista niega.

"En el Ministerio de Trabajo está mi finiquito. El mismo Delfín firmó el documento. Algunos compañeros me dejaron mal después del partido, pero yo no voy hablar de ellos", dijo Silva en entrevista con radio SúperK-800.

"La FEF me notificó que soy un jugador libre mediante una carta", agregó el central paraguayo.

El jugador también se refirió a su supuesta indisciplina y aseguró que no se arrepiente de nada.

"Yo no me arrepiento de nada de lo que hice. El día del hotel, mi novia me llamó, me dijo que estaba hospedada en el hotel y que bajara a su habitación un ratito porque tenía un regalito que darme. Eran unos zapatos", aclaró.

Por el momento, Silva está sin equipo y se encuentra en Guayaquil a la espera que salga su naturalización para poder cerrar contrato con algún equipo nacional.