Rinson López es suspendido 6 meses y sacado de El Nacional por falsificar documentos

El jugador Rinson López fue suspendido 6 meses por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y fue separado de El Nacional debido a que adulteró sus documentos de identidad.

Así lo anunció el presidente del club quiteño, Tito Manjarrez, quién lamentó este hecho. "Es una persona incomparable, pero cometió un error y los errores se pagan. Lo lamentamos muchísimo, no puede seguir en el club", dijo el dirigente en entrevista con radio La Red.

El propio futbolista confesó que es colombiano y que tiene 30 años. Además pidió disculpas por haber cometido esta falta.

"Quiero pedirle disculpas a todo el Ecuador y a El Nacional, porque desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar, había personas que me querían ayudar pero lo hicieron de la manera incorrecta, me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta que podía nacionalizarme tranquilamente", afirmó López en diálogo con radio Área Deportiva.

"Lastimosamente no voy a poder seguir jugando al fútbol, me suspendieron 6 meses, prácticamente me quedé sin piernas para jugar al fútbol, pero bueno, muy agradecido con El Nacional, no tengo más palabras para decir", agregó el lateral que este año disputó 30 encuentros con los 'puros criollos'.