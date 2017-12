José Francisco Cevallos reitera que no buscará la reelección en Barcelona Sporting Club

El presidente de Barcelona, José Francisco Cevallos, habló de varios temas relacionados con la institución incluyendo el de las elecciones del que fue claro en señalar que no buscará candidatizarse para un nuevo período.

En entrevista con diario El Universo, el directivo indicó que cumplirá con el compromiso que tiene con el club hasta 2019 que cumple con su período.

Al ser consultado si es definitiva su decisión de no postularse a la reelección, Cevallos respondió que sí. “Asumí un compromiso con Barcelona y lo cumpliré: ser presidente por cuatro años. Vienen 24 meses que disfrutaré, luego entregaré el mando”.

En cuanto a la campaña del equipo en esta temporada, Cevallos la calificó de buena aunque reconoció que no haber clasificado a la Conmebol Libertadores 2018 afectará al presupuesto.

“Mucho. Son US$ 600 mil por partido, más la taquilla. Son tres millones menos en nuestro presupuesto. Fue un duro golpe en las partes económica y deportiva. Hay que asumirlo, por eso no hay flexibilidad para comprar jugadores”, explicó.

Sobre la contratación de jugadores para la próxima temporada, el directivo reiteró que si no se vende es difícil comprar.

“Salió Damián (Lanza) y saldrá uno que otro futbolista. No se retuvo a José Ayoví por su alto costo. Si no vendemos a nadie, no compraremos a nadie”, indicó.

“Analizaremos a profundidad para incorporar a un jugador. Mantener la base es bueno para seguir con un proceso”, añadió.