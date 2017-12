Pineida decide dejar Guayaquil aunque no tiene ofertas de otros clubes

El jugador de Barcelona, Mario Pineida tomó la decisión de dejar Guayaquil aunque aclaró que no tiene problemas con el equipo ‘torero’.

Pineida aclaró que su decisión de debe a motivos estrictamente personales, relacionados con su familia.

"Hemos tomado la decisión con mi esposa de irnos a otra ciudad que no sea Guayaquil ya que mis hijos tienen un problema en su piel y no asimilan el clima de la Costa", indicó en entrevista con radio Activo.

El jugador reiteró no tener problemas con Barcelona, de hecho dijo que el club está al día con los salarios.

Sobre una propuesta de Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU-Q), Pineida indicó que no hay nada.

"No tengo una propuesta seria, Barcelona deberá recuperar todo lo que ha invertido en mí. Tengo que hablar con el equipo que esté interesado en mí para llegar a un acuerdo", sostuvo.

"No hay una propuesta seria para que me vincule a Liga, todavía no hay equipos que me hayan contactado", agregó.