Zidane, Deschamps y Simeone entre los candidatos a 'The Best'

Los españoles Ernesto Valverde, ganador de la pasada Liga española, Pep Guardiola, campeón de la última Premier League, Roberto Martínez, tercer clasificado con la selección belga en la Copa del Mundo, y el argentino Diego Simeone, laureado en la Europa League, forman parte de la lista de 11 candidatos para el premio a "mejor entrenador" que será otorgado durante los Trofeos FIFA el 24 de septiembre en Londres.

La relación de elegidos la completan los franceses Didier Deschamps, campeón del mundo con Francia, y Zinedine Zidane, triunfador en la Europa League, el italiano Massimiliano Allegri, campeón de Italia con la Juventus, el croata Zlatko Dalic, finalista del Mundial, el inglés Gareth Southgate, semifinalista en la Copa del Mundo, el ruso Stanislav Cherchesov, cuartofinalista, y el alemán Jurgen Klopp, finalista de la Liga de Campeones con el Liverpool.

Esta lista se reducirá a tres nombres a principios de septiembre.

Zidane se adjudicó este premio en 2017.

