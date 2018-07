Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 presentan a sus mascotas

Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 presentaron oficialmente las mascotas del evento otorgándoles nombres de superhéroes con una pronunciación que podría resultar complicada para algunos.



La mascota de los Olímpicos presenta una indumentaria con cuadrados azules y blancos, y lleva por nombre 'Miraitowa', una combinación de los términos japoneses que designan el futuro y la eternidad, explicaron los organizadores.

Mientras que la mascota de los Paralímpicos luce motivos parecidos, pero en blanco y rosa, y se llama 'Someity', un nombre que alude a una variedad de cereza japonesa, y la expresión inglesa 'so mighty' (tan poderoso).



Ambas figuras, con estética manga, tienen grandes ojos, orejas puntiagudas y cuentan con "poderes especiales".



Las dos mascotas fueron escogidas por niños en etapa escolar en febrero pasado. Estas son de gran tradición en Japón, donde se cuentan por millares, representando regiones, ciudades o servicios públicos.

The official video of #Miraitowa and #Someity is now LIVE! Welcome to the world, Miraitowa and Someity!https://t.co/CQWXiRxB6r pic.twitter.com/KYconJrjxo

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) 22 de julio de 2018