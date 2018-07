Neymar se ríe de si mismo al hacer el #neymarchallenge

Criticado por su tendencia a caer espectacularmente a cada contacto durante el Mundial Rusia 2018, el astro brasileño Neymar decidió responder con humor, jugando con un grupo de niños a simular una caída en un video que publicó en Instagram.

"Un, dos, tres: ahora, vamos!", les dice el jugador a los niños, que se dejan caer al suelo de un estacionamiento.

"Faltaaaaa", dice entre risas Neymar, que publicó el video la noche del miércoles en una 'story' junto a la etiqueta "ChallengeDAFALTA" (Reto de la falta).

Durante la Copa del Mundo, el "Neymar Challenge" animó a centenares de internautas a colgar vídeos donde se lanzaban espectacularmente al suelo.

En México, un equipo de fútbol incluso organizó un concurso en el que los participantes debían atravesar la cancha de un estadio, mientras rodaban por el césped.

Actualmente en Brasil, el jugador realizará este jueves por la noche una subasta en Sao Paulo a beneficio de su fundación de ayuda a niños de barrios conflictivos a través de proyectos deportivos y de educación.

Mira el video:

"1, 2, 3...IT'S A FOUL!"@NeymarJr getting in on the #NeymarChallenge pic.twitter.com/Qzbxfw8fG2

— Bleacher Report (@BleacherReport) 19 de julio de 2018