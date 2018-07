Compañeros se despiden de Cristiano Ronaldo en redes

La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid es la noticia del día y ya generó reacciones tanto de sus ahora excompañeros y sus nuevos colegas de Juventus.

El español Sergio Ramos fue el primero en escribir en su cuenta de Twitter (@SergioRamos). "Tus goles, tus números y todo lo que hemos ganado juntos hablan por sí solos. Te has merecido un lugar destacado en la historia del @RealMadrid. Los madridistas te recordaremos siempre. Ha sido un placer jugar a tu lado bicho. ¡¡Fuerte abrazo y suerte...!!", puso el defensor.

El segundo en expresarse fue el joven Theo Hernández. "Un placer haber jugado al lado del mejor del mundo. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa", escribió en su Twitter (@TheoHernandez).

Marco Asensio, socio en el ataque, agradeció al astro portugués todo lo que le enseñó. "Ha sido un placer jugar a tu lado, has sido un ejemplo en todos los sentidos. Te deseo mucha suerte en tu nueva etapa", afirmó.

Los futbolistas de la 'Juve' recibieron a 'CR7' con los brazos abiertos y lo hicieron, desde ya, sentir como en casa.

"Bienvenido a Torino, Cristiano. Nosotros tuvimos un gran tiempo juntos en Madrid. No puedo esperar a trabajar de nuevo contigo. Hoy es un día especial para Juventus", escribió Sami Khedira.

"Bienvenido, Benvenuto, Bem-vindo", puso Paulo Dybala, una de las figuras del elenco italiano.

Mira más reacciones:

Crucial for the trophies we won in the past years! A true champion. It was a pleasure playing with you! All the best, legend. @Cristiano pic.twitter.com/1C5x2ARSBT

— Toni Kroos (@ToniKroos) 10 de julio de 2018