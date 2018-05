Comisión Disciplinaria aclara problema sobre sanción al Capwell

El presidente de la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Galo Sánchez, dio una rueda de prensa donde explicó lo que sucedió con el expediente de la sanción al estadio George Capwell y por lo cuál no se pudo volver a analizar la misma.

"No se devolvió el expediente en forma oportuna. El secretario del Tribunal de Apelaciones, Luis Idrovo, nos entregó un documento, una copia del acta de la resolución del tribunal, que no reunía las características necesarias", contó Sánchez, quién agregó que el martes se hizo la sesión normal de la comisión para ejecutar el dictamen ya conocido.

"Los vocales dieron el trámite a lo que había resuelto el Tribunal de Apelaciones, que era devolver el expediente, y volver a sancionar esa falta. Pero para sorpresa de todos, los delegados de Emelec sabían que el expediente no constaban en la comision disicplinaria, muy interesante que ellos sabían cosas que son internas. Ellos también conocían que solo había este documento donde no constaba el voto salvado", agregó.

El dirigente señaló que a Idrovo se lo buscó desde el mismo lunes para que entregue el expediente, algo que nunca hizo.

"El día martes lo comienzan a llamar insistemente y tenemos el registro de todas las llamadas, las diferentes respuestas fueron: "yo no tengo", "lo tiene la secretaria Yuliana", subieron donde Yuliana, ella dijo que no lo tenía y que se lo había llevado el secretario, en otro momento dijeron que lo tenía el Presidente del Tribunal, se lo llamó, dijo que lo tenía el Secretario y en un comunicado dice que lo devolvió el martes en la noche, faltando a la verdad, lo devolvió el miércoles", argumentó Sánchez, quién afirmó que no volverá a hablar del tema.

"La conclusión es que el Ab. Luis Idrovo debió haber devuelto inmediatamente terminada la sesión del Tribunal de Apelaciones, cosa que no hizo, él tenía la obligación de devolver el expediente, eso queda en la conciencia de él, es una pena, que un profesional quiera engañar, es una pena que el Secretario de Tribunal no cumpla un reglamento que en el momento de su posesión juró cumplir", sentenció.