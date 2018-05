Organizador de Francia 98 confiesa 'pequeño amaño' en ese mundial

Michel Platini, copresidente del comité de organización de la Copa del Mundo de 1998, explicó el "pequeño amaño" que permitió a Francia y a Brasil no encontrarse hasta la final del torneo, en una entrevista en una radio francesa.

"Cuando organizamos el calendario, si nosotros (Francia) terminábamos primeros y Brasil también, no podíamos encontrarnos hasta la final", explicó Platini en una entrevista en el programa Stade Bleu, que será difundida en su integridad el domingo.

"Escucha, estamos en casa, hay que disfrutar de las cosas, no nos vamos a molestar durante seis años en organizar la Copa del Mundo si no podemos hacer pequeños amaños: ¿Ustedes piensan que los otros no lo hicieron en las otras copas del Mundo?", explicó la antigua estrella de los Bleus.

Una final Francia-Brasil "era el sueño de todo el mundo", añadió el presidente de la UEFA, actualmente suspendido de toda actividad ligada al fútbol por haber recibido un pago de 1,8 millones de euros sin contrato por parte de Joseph Blatter, antiguo presidente de la FIFA, también suspendido.

El "pequeño amaño" consistió en que, durante el sorteo, el 4 de diciembre de 1997 en Marsella, se colocaron de manera expresa las cabezas de serie de dos grupos. Brasil, como campeón del mundo, y Francia, como organizador, formaban parte de ellas.

Brasil fue cabeza de serie del grupo A y Francia del C. Si terminaban al frente de sus llaves, no podían cruzarse hasta la final.

La colocación de los dos países en estas llaves dio sus frutos y el 12 de julio Francia desafío y ganó 3-0 a Brasil en la final.