Un esquivo Neymar aún no confirma su continuidad en Francia

En el marco de la gala organizada por el sindicato de futbolistas de Francia (UNFP), la estrella brasileña del París Saint Germain (PSG) Neymar, quien fue elegido el mejor jugador de la temporada 2017-2018, rechazó responder si seguirá en su club.

"En todos los mercados, se habla de estas cosas. No estoy en un momento para hablar de cualquier cosa. Todo el mundo sabe lo que he venido a hacer aquí, los objetivos que tengo. Ahora mi objetivo es la Copa del Mundo, no hablar de traspaso o no, me he pasado mi vida entera, en cada mercado, haciéndolo, es un poco molesto", contestó el futbolista de origen sudamericano evitando responder con claridad sobre su continuidad en Francia.

En el evento, Neymar, de 26 años, felicitó a Mbappé, Cavani y Thauvin por la temporada pese a no jugar desde finales de febrero cuando sufrió una fractura en el pie derecho.

Otros ganadores del certamen

El técnico español del PSG, Unai Emery fue elegido mejor entrenador; mientras que, Kylian Mbappé, fue nombrado mejor jugador joven del campeonato por segundo año consecutivo.

Como mejor portero, resultó Steve Madanda del Olympique; y el título de mejor jugador francés en el extranjero fue para N'Golo Kanté, del Chelsea.

El mejor gol de la temporada, según el sindicato de futbolistas, lo marcó el brasileño Malcom para el Burdeos.