Cristiano Ronaldo envía mensaje de aliento a Alex Ferguson

El portugués Cristiano Ronaldo se unió a las múltiples muestras de apoyo para Sir Alex Ferguson, quién ayer fue operado por un derrame cerebral.

Cristiano, que fue dirigido por él en el Manchester United, escribió un emotivo mensaje en su cuenta Twitter (@Cristiano). Junto a sus sentidas palabras puso una foto en la que aparecen ambos cuándo estaban en el club inglés.

Juntos lograron títulos de Premier League, la Champions League del 2008 y el mundial de clubes de ese mismo año.

Ferguson se encuentra en un estado delicado y aún no han dado informes de su salud.

Mira el tweet y la foto:

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 de mayo de 2018