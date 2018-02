EEUU volvió a negarle la visa a Diego Maradona por burlarse de Trump

Luego de que le cancelaran la visa en 1994, tras el doping que lo dejó afuera del Mundial de 1994, Diego Maradona volvió a realizar los trámites para poder ingresar a Estados Unidos. Su objetivo: poder viajar a Miami para estar presente en el juicio civil a su ex esposa Claudia Villafañe. Sin embargo, la solicitud fue rechazada a pesar de cumplimentar en tiempo y forma todos los requisitos. La causa, según confirmó su abogado Matías Morla, está relacionada a un término despectivo que utilizó en una entrevista para referirse a Donald Trump.

"Cuando estábamos por conseguir la visa le dije: 'Diego, por favor, no hables de Estados Unidos. Y, en una entrevista con TeleSur, en la segunda pregunta, le consultan: '¿Qué opinás de Donald Trump?' 'Es un Chirolita', respondió", relató Morla en América TV. Según comentaron desde su entorno, posteriormente a este hecho, cuando Morla concurrió a la Embajada le indicaron que el expediente del ex capitán de la Selección argentina había quedado "en el cuarto subsuelo".

Chirolita fue un muñeco que alcanzó popularidad acompañando al ventrílocuo argentino Ricardo Gameiro o, tal su nombre artístico, Mister Chasman. Para que a Maradona le otorgasen la visa, Morla había efectuado las presentaciones correspondientes para acreditar que no posee causas judiciales por drogas y que el actual entrenador del Fujairah FC de Emiratos Árabes no consume estupefacientes desde hace 14 años. Sin embargo, el exabrupto le terminó cerrando, una vez más, las puertas de Estados Unidos. Será el abogado (que viajó a Dubai para reencontrarse con Maradona) quien se traslade a Miami en marzo a representar al ex futbolista en el juicio contra Claudia Villafañe; la fecha se superpone con el casamiento de su hija, Dalma Maradona.