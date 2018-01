Ronaldinho se despide del fútbol y agradece a todos por sus mensajes

El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho se despidió del fútbol agradeciendo en las redes sociales todas las muestras de cariño y la fidelidad de su mejor socia: la pelota, dedicándole un emocionante "Gracias vieja".

"¡¡Muchas gracias Sr. mi Dios, por esta vida que me diste, familia, amigos y mi primera profesión!!!", comienza el texto de quien fuera campeón del mundo en 2002 con la Seleçao y ganador del Balón de Oro de 2005.

"Tras casi tres décadas dedicadas al fútbol, me despido de mi mayor sueño, sueño realizado!!!", agrega, después de que su hermano anunciara su retirada en el diario O Globo.

"Hice lo que más amé profesionalmente durante 20 años (...), y 10 como formación de base. Viví intensamente este sueño de niño", continúa 'O Bruxo', en un mensaje que acompaña en Instagram junto a una foto celebrando un gol al cielo durante su exitosa época en el FC Barcelona, donde conquistó dos Ligas españolas (2005 y 2006) y la Champions de 2006.

El texto, publicado en la noche del miércoles, llegaba tras un día repleto de homenajes en las redes al arte del genial atacante, de 37 años.

Ronaldinho llevaba sin equipo desde que en 2015 se desvinculó del Fluminense, pero eso no impidió que desde Pelé hasta Messi -quien le considera uno de sus mentores-, el mundo del fútbol se volcara en la despedida de uno de los más brillantes exponentes del 'jogo bonito'.

A todos ellos quiso responderles Dinho, quien todavía no se había manifestado desde el anuncio hecho por su hermano.

"Ustedes me conocen y saben bien que soy tímido y no tengo costumbre de hablar mucho, pero tengo que decirles muchas gracias, de corazón, de alma lavada, ya que hice lo que amo con la ayuda de todos", escribió.

Mira el mensaje completo de Ronaldinho y los saludos que recibió tras el anuncio de su retiro:

You brought a smile to everyone's face, @10Ronaldinho. I hope you glide through life, like you glided through tackles. // Ronaldinho, você trouxe um sorriso no rosto de todos. Desejo que você consiga driblar todos os desafios da vida, assim como fez nos gramados. pic.twitter.com/Y6RivEvq87

— Pelé (@Pele) 17 de enero de 2018