Romelu Lukaku fue sacado en camilla tras fuerte golpe en la cabeza

El delantero belga del Mánchester United Romelu Lukaku tuvo que ser evacuado en camilla de Old Trafford tras un choque con el jugador del Southampton Wesley Hoedt, este sábado en la 21ª jornada de la Premier League.

Tras solo nueve minutos de juego, en un duelo aéreo, la cabeza de Hoedt golpeó por detrás el cráneo de Lukaku, que pasó varios minutos tumbado en el césped, sin moverse, mientras era atendido por los servicios médicos.

El belga, cuando ya parecía conscientes según las imágenes de televisión, fue instalado en una camilla y sacado fuera del estadio.

Marcus Rashford entró en el lugar del delantero belga.

Mira el video:

Romelu Lukaku carried off the pitch on a stretcher pic.twitter.com/fPBwyjS2wd

— Footy Streamers (@FootyStreamers) 30 de diciembre de 2017